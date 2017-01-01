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Müdür Halil Çetin: Başarı grafiğimiz her geçen yıl daha atıyor



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KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Çetin, TEOG sınavında 120 net yapan Aziz Mandıracı, 119 net yapan Aleyna Nur Efe ve 118-117 net yapan 10 öğrenciyi tebrik etti.

Çetin, sekizinci sınıf öğrencilerinin TEOG sınavına hazırlanmasında büyük emeği geçen idareci ve öğretmenleri ilçe genelinde elde edilen başarıdan dolayı teşekkür etti.

Çetin, "Her yıl yükselen bir başarı grafiğimiz var.Hedefimiz bu başarıların üstüne daha fazla çalışıp arttırma" dedi.(YD-EFE)



05.05.2017 11:12:46 TSI

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