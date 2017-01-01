ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Minik öğrenciler 182 adet fidan dikti

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:11
Minik öğrenciler 182 adet fidan dikti
Minik öğrenciler 182 adet fidan dikti

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne Süloğlu İlkokulu Yavru Tema öğrencileri, Geçkinli köyüne 182 adet çam fidanını toprakla buluşturdu.
TEMA destekçileri ve gönüllüleri erozyonla mücadeleye devam ediyor. Doğaya ağaç dikerek doğal varlıkların korunması için toplumsal duyarlık ve farkındalık oluşturan TEMA vakfı yetkilileri, minik öğrencilerle birlikte fidan dikti.
TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, Süloğlu Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Çocukların daha mutlu, daha yeşil bir dünyada yaşamalarına katkılar sunan Süloğlu Kaymakamlığı, Süloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Süloğlu Tema Vakfı İlçe Sorumluluğu, Geçkinli Köyü Muhtarlığı ve Süloğlu ilkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin diktiği her fidanın, daha yeşil ve daha temiz bir dünyaya büyük katkılar sağlaması dileğiyle emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Verdikleri destek ile sürdürülebilir yaşamı mümkün kılmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalara değerli katkılar sunan Süloğlu Kaymakamı Yusuf Cankatar'a, Milli Eğitim Müdürü Bünyamil Yılmaz'a, Süloğlu Tema İlçe Sorumlusu Mehmet Uzun'a, Geçkinli Köyü Muhtarı Özer Arabacı'ya, Süloğlu İlkokulu Müdürü Özalp Aktaç'a, emeği geçen başta Sevgi Toktaş, Özlem Dömekeli'ye tüm doğa gönüllüleri adına teşekkür ediyor, sizleri her zaman yanımızda görmeyi diliyoruz" dedi.
(EY-MEF-Y)

05.05.2017 11:19:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uluslararası öğrenciler, Kakava ateşinden atladı
YEREL

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER, KAKAVA ATEŞİNDEN ATLADI
Edirne'de Özel Eğitim Sosyal Yaşam Merkezi açıldı
YEREL

EDİRNE'DE ÖZEL EĞİTİM SOSYAL YAŞAM MERKEZİ AÇILDI
Üniversiteli gençlerden anlamlı destek
YEREL

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN ANLAMLI DESTEK
Sadık dostlara üniversite öğrencilerinden vefa
YEREL

SADIK DOSTLARA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN VEFA
Edirne'de 15 sığınmacı ve kaçak yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 15 SIĞINMACI VE KAÇAK YAKALANDI

Edirne Belediye Meclisi, 2016 Bütçe Kesim Hesabını görüştü
YEREL

EDİRNE BELEDİYE MECLİSİ, 2016 BÜTÇE KESİM HESABINI GÖRÜŞTÜ
Delil yetersizliğine kriminal yetişti
YEREL

DELİL YETERSİZLİĞİNE KRİMİNAL YETİŞTİ
Edirneliler çocuk istismarına duyarsız kalmadı
YEREL

EDİRNELİLER ÇOCUK İSTİSMARINA DUYARSIZ KALMADI
&quot;Kakava&quot;ya eğlenceli davet
YEREL

"KAKAVA"YA EĞLENCELİ DAVET
Öğrencilerin eğitimine kermesli destek
YEREL

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE KERMESLİ DESTEK
3 Ülke Trakya Bisiklet Turu
YEREL

3 ÜLKE TRAKYA BİSİKLET TURU
Edirne'de hedef ziyaretçilerin memnuniyeti
YEREL

EDİRNE'DE HEDEF ZİYARETÇİLERİN MEMNUNİYETİ

&quot;Kakava ateşi&quot; yarın yanacak
YEREL

"KAKAVA ATEŞİ" YARIN YANACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!
DÜNYA

GÜZEL SAVAŞ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...