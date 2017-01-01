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Minik öğrenciler 182 adet fidan dikti



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne Süloğlu İlkokulu Yavru Tema öğrencileri, Geçkinli köyüne 182 adet çam fidanını toprakla buluşturdu.

TEMA destekçileri ve gönüllüleri erozyonla mücadeleye devam ediyor. Doğaya ağaç dikerek doğal varlıkların korunması için toplumsal duyarlık ve farkındalık oluşturan TEMA vakfı yetkilileri, minik öğrencilerle birlikte fidan dikti.

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, Süloğlu Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Çocukların daha mutlu, daha yeşil bir dünyada yaşamalarına katkılar sunan Süloğlu Kaymakamlığı, Süloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Süloğlu Tema Vakfı İlçe Sorumluluğu, Geçkinli Köyü Muhtarlığı ve Süloğlu ilkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin diktiği her fidanın, daha yeşil ve daha temiz bir dünyaya büyük katkılar sağlaması dileğiyle emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Verdikleri destek ile sürdürülebilir yaşamı mümkün kılmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalara değerli katkılar sunan Süloğlu Kaymakamı Yusuf Cankatar'a, Milli Eğitim Müdürü Bünyamil Yılmaz'a, Süloğlu Tema İlçe Sorumlusu Mehmet Uzun'a, Geçkinli Köyü Muhtarı Özer Arabacı'ya, Süloğlu İlkokulu Müdürü Özalp Aktaç'a, emeği geçen başta Sevgi Toktaş, Özlem Dömekeli'ye tüm doğa gönüllüleri adına teşekkür ediyor, sizleri her zaman yanımızda görmeyi diliyoruz" dedi.

(EY-MEF-Y)



05.05.2017 11:19:48 TSI

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