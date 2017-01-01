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Tatvanlı öğrenciden TÜBİTAK başarısı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Bahçelievler Ortaokulu öğrencisi Ebru Şeflekçi, hazırladığı proje ile TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının matematik alanında bölge birincisi oldu.

Bölge birinciliğini göğüsleyerek ilçeye dönen ortaokul öğrencisi Ebru Şeflekçi'yi okul idarecileri ve öğretmeniyle birlikte makamında kabul eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, elde edilen başarıdan ötürü öğrenciyi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Elde edilen başarının önemine vurgu yapan Kaymakam Özkan, "Öğrencimizin göstermiş olduğu büyük başarısından mutluluk ve gurur duymaktayım. İnşallah 22-26 Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye finallerinde de üstün bir başarıya imza atacaktır. Öğrencimizi ve öğretmenlerini kutlar, başarıların devamını diliyorum" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



05.05.2017 11:21:37 TSI

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