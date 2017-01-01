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KBRN işbirliği ve koordinasyon toplantısı

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:13
KBRN işbirliği ve koordinasyon toplantısı
KBRN işbirliği ve koordinasyon toplantısı

(Fotoğraflı)
Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylarının ciddi bir artış göstermesi nedeniyle, Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin toplantı düzenlendi.
Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AFAD İl Müdürü Recep Erol, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Dönmez, AFAD Şube Müdürü Niyazi Komşu'nun yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıkları, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ 113. Şube Müdürlüğü, Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji İl Müdürlüğü ve Kimya Mühendisleri Odası temsilcileri katıldı.
AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde ilimizde KBRN olaylarında ciddi bir artış görülmüştür. Bu kapsamda ilimizdeki KBRN tehlikelerine karşı yapılacak çalışmaların planlanması ve bu olaylarda kullanılacak araç-gereç ve malzemelerin tespit edilmesi amacıyla müdürlüğümüz toplantı salonunda toplantı gerçekleştirilmiştir" denildi.
(HLD-MEF-Y)

05.05.2017 11:21:44 TSI
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