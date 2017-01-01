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Büyükşehirli Tuba Yakan finalde

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:13
Büyükşehirli Tuba Yakan finalde
Büyükşehirli Tuba Yakan finalde

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de yapılan Avrupa Karate Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli karateci Tuba Yenen Yakan adını finale yazdırmayı başardı.
Karate Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan Avrupa Karate Şampiyonası'na Türk sporcuların yanı sıra, 44 ülkeden 424 sporcu katıldı. Akşam seansında yapılan kumite elemelerinde Türk karatecilerin başarısı devam etti. Bayanlar 55 kiloda kariyerinde Avrupa ikinciliği bulunan Tuba Yenen Yakan ilk turda İskoç karateci Amy Connel'le karşılaştı. Rakibi karşısında denk bir oyun sergileyen Tuba karşılaşmayı hakem kararıyla kazanarak ikinci tura yükseldi. akan ikinci turda Macar rakibi Reka Molnar'ı 2-0'la yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final müsabakasında bu kez Karadağlı rakibi Droskovic'ini ise 5-0 yenerek adını finale yazdırmayı bildi. Müsabakaların ardından sevincini eşi milli karateci Mehmet Yakan ve kızı minik Derin ile paylaşan tecrübeli karateci 6 Mayıs Cumartesi günü final maçında İtalyan rakibini yenmesi durumunda Avrupa Şampiyonu olacak. Müsabakanın ardından Kulüp Başkanı Dr. Ali Yeşildal başarılı sporcuyu tebrik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'da milli sporcuyu telefonla arayarak kutladı.
(İG-RFK-Y)

05.05.2017 11:21:50 TSI
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