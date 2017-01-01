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Dubai'de Türk doktor rüzgarı

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:13
Dubai'de Türk doktor rüzgarı
Dubai'de Türk doktor rüzgarı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Dijital Diş Hekimliği hakkında konferans vermek amacıyla Dubai'ye giden Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu bin kişiye yakın dinleyici kitlesi karşısında adından çok söz ettirecek konulara imza attı.
Dijital diş hekimliğini anlatan Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "CAD CAM (Computer Aidet Design-Computer Aidet Manufacturing) yani Bilgisayar Destekli Tasarım-Bilgisayar Destekli Üretim anlamına gelmektedir. Cerec, bu iki teknik konsepti birleştiren, diş hekimliği için geliştirilmiş, 3 D (3 boyutlu), bilgisayar desteği ile çalışan tasarım ve üretim cihazıdır. Cad Cam, dijital diş hekimliğinin en önemli uygulama alanlarından birisidir. 3 D tekniği, tomografi ve röntgende olduğu gibi iki boyutlu iz düşümsel görüntü değil, incelenen bölgenin hem dış hem de iç yüzeyinin şekli hakkında bilgi sahibi olunmasına olanak verir" dedi.
CEREC CAD CAM sistemi nasıl çalışır?
Kışlaoğlu, "Sistemin özü, üç boyutlu optik ölçü alan ağız içi kameradan elde edilen görüntülerin, amaca uygun bilgisayar programları vasıtası ile işlenerek, bilgisayar yazılımı ile çalışan çok hassas bir mikro freze makinesine gönderilmesi; bu yöntemle, zirkonyum ve porselen bloklardan inley, onley, kuron (kaplama diş), köprüler ve sabit protez alt yapıları üretilmesidir" diye konuştu.
Dijital diş hekimliğinin avantajları nelerdir?
Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dijital diş hekimliği avantajlarını şöyle sıraladı:
"1-Tedavi Süresi Kısalmıştır : One Visit Dentistry; Bilgisayar sistemi ile klinik ortamında tek seansta uygulamalar yapılabilmekte ve diş tedavileri iki saatte bitirilebilmektedir. Bu durum, hem diş hekimi için hem de hasta için zaman kaybını önlemektedir.
2-Estetik ve Biyolojik Uyumluluğu Yüksek Materyallerin Kullanım İmkanını Artırmıştır: Hem hastaların, hem de modern dijital diş hekimliğinin estetiğin yanı sıra biyolojik anlamda güvenilir malzeme arayışı, metal içermeyen protez diş tedavilerine olan talebi artırmıştır. CAD CAM sistemi, konvansiyonel yöntemlerle işlenmesi kolay olmayan, ancak estetik görüntüsü ve biyolojik uyumluluğu yüksek, sinterlenmiş cam, poliklistalin alümina, zirkonyum ve porselen esaslı materyallerin ve türevlerinin diş hekimliğinde kullanımı geliştirmiş ve artırmıştır. Zirkonya gibi, geleneksel yöntemlerle işlenmesi çok zor yeni materyaller CAD CAM sistemi ile başarılı ve estetik bir şekilde hazırlanabilmektedir.
3-Geleneksel Ölçü Alma Yöntemi Terk Edilmiştir: Cerec CAD CAM sistemi, geleneksel ölçü, mum modelaj yöntemini ortadan kaldırmıştır. Dijital/optik ölçü alınmaktadır. Eski yöntem ölçü alımı sırasında mide bulantısı ve/veya öğürme refleksi olan hastalar için avantaj sağlamıştır. Yüksek çözünürlüklü ve laser destekli ağız içi mikro dijital kamera ölçü alım işini, mikron düzeyinde hassasiyetle alabilmektedir. Ayrıca, dijital ölçü alımı, geleneksel ölçü alımı ve uyumlama sırasındaki enfeksiyon riskini minimuma indirmektedir.
4-CAD CAM Hata İhtimalini Azaltmıştır: Dijital diş hekimliğindeki gelişmeler diş hekimine ve diş teknisyenine bağlı başarısızlık nedenlerini azaltmıştır. Ancak, tamamen ortadan kaldıramamıştır. Bu nedenle, diş kesim tekniklerine ve kavite hazırlanma kurallarına uymalı ve yapıştırma ve kapanış kontrolleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
5-CAD CAM, İmplant Tedavilerinin Başarısını ve Estetiğini Artırmıştır: a-Dijital Diş Hekimliği ile İmplant Yerleştirilmesi İmplant yerleştirilmesi düşünülen ve 3 D tomografide elde edilen görüntüdeki diş eksikliği gösteren bölgenin, 3 D Cerec kamerası ile de ağız içi görüntüsü alınır. Her iki görüntü, bilgisayar ortamında çakıştırılarak, 3 D yazılım ile olası restorasyon ve en ideal implant yerleştirme açısı ve derinliği elde edilir. Böylece, hem implant cerrahisinde komplikasyon riski azalır, hem de implant üzerine yapılacak protez üst yapı kusursuz olarak hazırlanır. b-Zirkonyum Abutment Üretilmesi Cad Cam cihazı ile bio uyumluluğu yüksek olan zirkonyumdan veya güçlendirilmiş seramikten implant abutmentleri hazırlanabilmekte, böylelikle kişiye özel estetik ve fonksiyonel zirkonyum abutmentler elde edilebilmektedir. Zirkonyum veya seramik abutmentler tercih edildiğinde, ağız içi dokularla maksimum uyum sağlayan, ışığı doğal diş gibi yansıtması nedeniyle estetik görüntü veren ve bakteri tutumu azlığı nedeni ile ağız hijyenine katkı sağlayan abutmentler kullanılmış olur."
(ÖB-ÖB-Y)

05.05.2017 11:22:32 TSI
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