U-14 Türkiye Futbol Şampiyonası karşılaşmaları Altıntaş'ta
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KÜTAHYA (İHA) - U-14 Türkiye Futbol Şampiyonası karşılaşmalarının 11-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Altıntaş'ta ypılacağı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, şampiyona için Altıntaş'a 2 İstanbul,2 Bursa, 1 Sakarya ve 1 Çanakkale takımının katılacağı belirtildi. Altıntaş Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Taşpınar, "İlçemize 6 futbol takımı ve yaklaşık 250 kişi gelecek.Gerekli hazırlıkları yaptık. Zafertepeçalköy ve Dumlupınar şehitliğimize gezi planladık. Bu organizasyonda Altıntaş'ı en iyi şekilde tanıtmak hedefimiz,tüm takımlara şimdiden başarılar dilerim" dedi.(YD-EFE)
05.05.2017 11:22:58 TSI
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