Okullar ilaçlanıyor
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesinde bulunan bir okulda ilaçlama çalışması yaptı.
Belediye yetkilileri, gelen talep üzerine Turgut Mahallesindeki Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulunda sınıf ve tuvaletlerde böcek, haşarat gibi zararlılara karşı ilaçlama yapıldığını belirterek, "Belediyemizin Sağlık Birimimi tarafından vatandaşlardan gelen istek ve şikayetler doğrultusunda yaşam alanı olan ev içlerinde de haşere ilaçlaması yapmaktayız" dediler.
(İG-RFK-Y)
05.05.2017 11:23:06 TSI
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