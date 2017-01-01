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Ahlat'ta en çok kayısı fidanı satılıyor



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte meyve fidanları satışa sunulurken, en çok kayısı, elma ve ceviz fidanlarının satıldığı belirtildi.

İlçede meyve fidanlarının satışını yapan çiftçi Ali Rıza Çağlar, bu yıl yaklaşık 8 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi. Çağlar, şu anda fidan satışlarının iyi olduğunu belirterek, "İzmir Ödemiş'ten getirmiş olduğum elma, armut, kayısı, şeftali, kiraz, erik, ceviz, muşmula, badem, ayva, Trabzon hurması, üzüm, ak dut, karadut, kivi, fındık, gül ve çam fidanlarının satışını yapıyorum. Yaklaşık bir aydır fidan satışlarımız başlamış. Bu süre zarfında ilçemizde en çok elma, armut, ceviz ve kiraz fidanları rağbet görüyor. Şu anda satışa sunduğumuz fidanların hepsi tüplü, yani poşetlenmiş bir şekildedir. Vatandaş poşette aldığı fidanı istediği zaman dikebilir. Sattığımız fidanların nasıl dikileceğini de vatandaşlara anlatıyoruz. Hatta birçok vatandaşın bahçesine de giderek dikiminde yardımcı oluyoruz" dedi.

İlçenin Selçuklu Çarşısı Akkoyunlu Camii yanında fidan satışlarının devam ettiğini ifade eden Çağlar, fidan fiyatlarının 7 ile 30 TL arasında değiştiğini de sözlerine ekledi.

(SAD-MSA-Y)



05.05.2017 11:23:21 TSI

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