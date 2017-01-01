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Selçuk'tan Kızılay'a kan bağışı

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:15
Selçuk'tan Kızılay'a kan bağışı
Selçuk'tan Kızılay'a kan bağışı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğiyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 'Kan Bağışı Kampanyası' düzenlendi.
Kan bağışı kampanyasında konuşan Selçuk Kartallar Amerikan Futbol Takımı Kaptanı Hami Aksoy, "Kan bağışını daha çok hayat kurtarmak için yapıyoruz. Selçuk Kartallar olarak önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğu için destekliyoruz. Bilindiği gibi kan vermek vücudun direncini artıyor. Hayat kurtarmak önemli bir şey. Selçuk Kartallar olarak bu gibi sosyal sorumluluk projelerinde takım arkadaşlarımızla birlikte yer alıyoruz. Kan ihtiyacı günlük hayatta karşılaştığımız bir sorun. Bir gün biz de kana ihtiyaç duyabiliriz. Biz de Selçuk Kartallar olarak bu tür sosyal projelere katkı sağlamak bizim için çok önemli bir mutluluk kaynağıdır" dedi.
Kan bağışı desteklerinin her zaman devam edeceğini söyleyen Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, "Toplumsal açıdan önemli bir görevi Kızılay ile birlikte öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm toplumun kan bağışı konusunda duyarlı olması gerekiyor. Bu kan bağışı kampanyalarının yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece sosyal sorumluluk projesi olarak değil ciddi manada kan ihtiyacı olan hastalarımızın bu ihtiyaçlarının karşılanması açısından çok önemli olduğunun farkındayız. Bu bilincin toplumda geliştirilmesi gerekiyor. Biz bu bilinçle sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projemize destek veren tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Kampanyaya, Selçuk Kartallar Amerikan Futbol Takımı, bay ve bayan ragbi takımı, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler de destek verdi.
(US-AH-Y)

05.05.2017 11:23:53 TSI
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