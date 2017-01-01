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TÜRK KIZILAYI Kayseri Şubesi CHP Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:15
TÜRK KIZILAYI Kayseri Şubesi CHP Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
TÜRK KIZILAYI Kayseri Şubesi CHP Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Türk KIZILAYI Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç ve yönetim kurulu üyeleri CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'i makamında ziyaret etti.
CHP Kayseri İl Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, TÜRK KIZILAYI'nın Kayseri'de gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan İl Başkanı Feyzullah Keskin, TÜRK KIZILAYI'nın çalışmalarını takip ettiğini belirterek, " TÜRK KIZILAYI'nın ülkemiz genelinde ve ilimizde gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ediyorum. Hayırlı işler yapıyorsunuz ve çalışmalarınızın artarak devam edeceğine inancım tam." dedi.
Başkan Keskin, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "TÜRK KIZILAYI Kayseri Şubesi yaptığı çalışmalarla göğsümüzü kabartarak Türkiye'de gururumuz oldu. Projelerde görev alan ve çaba gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(AÖ-Y)

05.05.2017 11:24:33 TSI
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