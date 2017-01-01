YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Doğan bisiklet dağıtmaya devam ediyor

Başkan Doğan bisiklet dağıtmaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan çocukların bisiklet hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın öncülük ettiği proje kapsamında, özel okul ve devlet okulu ayrımı yapılmadan şehrin dört bir yanında bisiklet dağıtımları devam ediyor. Proje kapsamında 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda 67, Şirintepe 7. Boru Ortaokulu'ndan da 115 öğrenciye bisikletleri teslim edildi.

Öğrencilerin bisiklet sevinçlerini okudukları şiirlerle dile getirdikleri dağıtım törenlerine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Başkan Doğan, "Bizler bu makamlarda bugün var, yarın yokuz. Önemli olan hoş bir seda bırakmak, insanlara faydalı işler yapmak. Bisiklet projesini 8 yıl önce ilk açıkladığım zaman benimle alay ettiler. Ama biz yolumuza devam ettik. Bugün bisiklet projemiz bütün Türkiye'ye örnek oldu. Türkiye ve Avrupa'da bu kadar bisikleti çocuklarla buluşturan başka bir belediye yok. Şuana kadar 60 bin bisiklet dağıttık. Bir projeyi yapmak kadar o projeyi her yıl sürdürülebilmekte önemli. Sadece bisiklet dağıtmakla kalmıyor, sporun her dalına da destek olup, teşviklerde bulunuyoruz. Çocuklarımıza basketbolu sevdirmek amacıyla geçtiğimiz yıl başladığımız basketbol topu dağıtımlarımıza bu yıl da devam edeceğiz. Sizlere hizmet etmek bizim için bir onurdur. Biz herkesin belediyesi ve belediye başkanıyız" dedi.

İzmit'in gelecekte daha da iyi olacağına vurgu yapan Başkan Doğan, "Çok şükür İzmit'imiz Kocaeli'miz, ülkemiz dünden daha iyi, yarınlarımız daha iyi olacak. Yarınlarda büyük Türkiye ve Büyük Türk milleti, dünyada mazlumun, ezilenlerin koruyucusu kollayıcısı olacak. Suriyeliler neden burada diyorlar. Onlar bizim soydaşımız, komşumuz. Batı sınırlar çizdi, duvarlar yaptı, sokmadı. Ama biz yine insanlığımızı yaptık, kapılarımızı açtık. Zorluğunu çektik ama bereketini de yaşayacağız" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Yapılan hizmetlere değinen Başkan Doğan, "Gençlerimiz için çok güzel merkezler yapıyoruz. Deprem Müzemiz devam ediyor, bu müzemizin Türkiye'de benzeri yok. Çocuklarımız için sanal gerçeklik küresi yapıyoruz. Burada uzaydan, vücuda kadar birçok şeyi sanal halde göreceksiniz. Önümüzdeki aylarda aquaparkı açacağız. Yarınlarda ülkemiz değerlerimiz, ezanlarımız, vatanımız, bayrağımız, cumhuriyetimiz emin ellerde olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi.

(RFK-Y)



05.05.2017 11:25:07 TSI

NNNN

