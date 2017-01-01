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"Huzurlu sahneler"

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:17
"Huzurlu sahneler"
"Huzurlu sahneler"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri, Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencileriyle birlikte tiyatro oyunu sahneledi.
"Huzurlu Sahneler" isimli tiyatro oyununa sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Sanat Mahal'de tiyatroseverlerin karşısına çıkan huzurevi sakinleri ve öğrenciler, ortaya koydukları performansla büyük alkış topladı. Birbirine aşık iki insanın yıllar sonra huzurevinde yeniden buluşmasını anlatan tiyatro oyununda eğlenceli dakikalar yaşandı. İzleyenleri kahkahaya boğan "Huzurlu Sahneler" büyük alkış aldı.
(MŞ)

05.05.2017 11:25:17 TSI
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