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İran heyetinin Bitlis ziyareti



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - İran ile başlatılan turizm atağı girişimi kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen turizm acente temsilcilerinden oluşan heyet, Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Belediyesini ziyaret etti.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) öncülüğünde başlatılan girişim kapsamında ilçeye gelen eden İranlı turizm acente temsilcileri, ilk olarak Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti. TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin ve İran heyetini makamında kabul eden Kaymakam Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette heyetin bölge ile ilgili izlenim ve önerilerini dinleyen Kaymakam Özkan, Tatvan'ın en geniş imkanlara sahip ilçelerden biri olduğunu söyledi. İran'la karşılıklı turizm ve ticareti geliştirmenin son derece önemli bir girişim olduğuna dikkat çeken Kaymakam Özkan, "Sizlerin bizlere mutlaka katkısı olacağı gibi bizlerinde sizlere katkısı olacaktır. Van Gürpınar'da görev yaparken İranlı kardeşlerimizle karşılıklı güzel dostluklarımız olmuş, iki ülke arasında ikili ticari ilişkilerimiz epey ilerlemişti. İnşallah Tatvan'da da aynı dostluk ve ticaretimizin olacağına inanıyorum. Bu konuda hem bizlerin hem de sizlerin katkısı olacağından eminiz. İnşallah karşılıklı olarak iki dost ve kardeş ülke olarak bir birimize katkı ve desteğimiz olacaktır. Ben bu vesile ile bu girişimin başlatılmasında katkısı bulunan herkese de teşekkür ediyorum. İnşallah bu girişim her iki ülke için hayırlara vesile olur" diye konuştu.

Tatvan Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Tatvan Belediyesine geçen heyet, burada Başkan Vekili Baki Menteş'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Baki Menteş ise, başlatılan girişimin önemine vurgu yaparak, heyet üyelerine Tatvan ve Nemrut Krater Gölü'nün fotoğraflarının basılı olduğu afişlerden hediye etti.

İran heyeti üyeleri ise, misafirperverlilikten ötürü teşekkürlerini ileterek, bölgeye hayran kaldıklarını, İran'dan bölgeye turların başlaması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade ettiler.

(HO-MSA-Y)



05.05.2017 11:25:53 TSI

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