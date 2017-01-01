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Kepez Belediyesi'nde mali rekor



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ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, mali anlamda tarihi bir rekor kırdı. Mayıs ayı devam meclis toplantısında, meclis üyelerine 2016 bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 106 olduğu açıklandı.

Kepez Belediyesi, 2016 yılı bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 106 çıkmasıyla, mali alamda da tarihi bir rekor kırıldı.

Kepez Belediyesi Mayıs ayı devam toplantısında, Hakan Tütüncü'nün göreve geldiği 2009 yılı ile 2017 yılları arasındaki mali tablo yansıması sergilendi.



Gelir ve gider bütçeleri gerçekleşti

Hem meclis üyelerinin, hem de toplantıyı izlemeye gelen vatandaşların izlediği tabloda, 2009 yılının 130 milyon lira olan bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 49, 2016 yılının 235 milyon 250 bin lira olan bütçesinin gerçekleşme oranının ise yüzde 106 olduğu görüldü.



Yatırım bütçesi yüzde 33'den yüzde 99'a çıkmış

Tütüncü yönetiminin görev başı yaptığı 2009 yılı ile 2016 yılları arasında, sürekli olarak bütçenin ve buna paralel olarak gerçekleşme oranının arttığı da gözlemlendi. Meclis üyelerine gösterilen şemada 2009 yılında 79 milyon 307 bin lira olan yatırım bütçesinin yüzde 33'ünün gerçekleştiği, 2016 yılının 100 milyon 607 bin lira olan yatırım bütçesinin yüzde 99 oranında gerçekleştiği görüldü.



Öz gelirler yüzde 65'e yükseldi

Toplam 100 maddenin görüşüldüğü Mayıs ayı devam meclisi toplantısında bütçe maddesiyle ilgili geniş bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, çeşitli konularda yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Gelir bütçelerinin 2009- 2017 yılları arasındaki büyüme oranının yüzde 108, gelir bütçelerinin gerçekleşmelerinin 2009 ile 2017 arasındaki artış oranının yüzde 290'a yükseldiğini açıklayan Tütüncü, Kepez Belediyesi'nin merkezi yönetime olan bağımlılığının yüzde 35'e düşerken, öz gelirlerin yüzde 65'e yükseldiğini de ifade etti.



Kepez Belediyesi güçlü bir kurumdur

Bütçelerin belediyelerin performansına ilişkin karne olduğunun altını çizen Tütüncü, bu kesin hesaplara bakılarak yatırım ve çalışma performansların ortaya çıktığını söyledi. Meclis toplantısında 2016 yılının kesin hesabını değerlendirirken nereden nereye gelindiğini net bir şekilde görülebildiğini vurgulayan Tütüncü, "Göreve geldiğimizde gerçekleşme oranının 49'lar seviyesinde olduğu bütçe kesin hesabı, bugün yüzde 106'lara çıktı. Yani her iki ihtiyaçtan birini karşılayabildiğimiz ortamdan, şimdi ihtiyacımızda fazlasını yaptığımız, üstelik kasamızda fazladan 40 milyon lira paramızın olduğu bir belediye var. Kepez Belediyesi zengin ve güçlü bir belediyedir" diye konuştu.



Bütçe fazlasıyla 2017 yılına girildi

Bu başarının kaydedilmesinde sıkı bir mali disiplin uygulandığının muhakkak olmasına işaret eden Tütüncü, finans yönetiminde oldukça başarılı olduklarını söyledi. Borçla yeni yıla giren, borcu kapatmak için yeni borçlar alan belediyelerin olduğu dönemde Kepez Belediyesi'nin 40 milyon lira artı bütçe ile 2017 yılına girdiğini kaydeden Tütüncü, cebinde artı parayla yeni döneme giren belediyelerin çok güçlü olduğunu söyledi.



Süper mali başarı

Bütçelerin aslında gelir hedefinin planlama olduğunu belirten Tütüncü, bu planlama performansını ortaya koyanın da kesin hesap olduğunu söyledi. Bütçelerin biraz bol gömlek dikildiğini ve yüzde 70'ler seviyesinde gerçekleşme olduğunda çok başarılı sayıldığını anlatan Tütüncü, "Bu oran yüzde 106 olursa da, süper bir başadır. Altını çiziyorum ki, bugün borç batağındaki belediyemizin şaha kalktığını gördük. Büyük hedefler koyamayan bir belediyenin, artık çok büyük hedefler ortaya koyduğunu gördük. Bugün ne kadar mutlu olsak azdır. Tarihi bir rekor kırdığını göstermiştir. Kepez Belediyesi tarihinde en büyük mali başarıdır. Görev süremizde önemli rekorlara imza attık. Bu da bunlardan biri."

(SÇ-SÇ-Y)



05.05.2017 11:25:59 TSI

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