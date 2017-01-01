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Ahlat'ta kıska tohumu revaçta



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde meyve ve sebze tohumları tezgahtaki yerini alırken, "Kıska" isimli soğan tohumunun ise en çok satılanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Özellikle yörenin ilk ekilen ürünlerinin başında gelen soğan tohumu, Ahlat'ta en çok rağbet gören ürünler arasında yer alıyor. İlçede meyve ve sebze tohumu satışı yapan Cüneyt Ayazer, ilçede ilk ekilen ürünlerin başında "Kıska" denilen soğan tohumunun geldiğini ve ilçe halkının da bu tohumlara rağbet gösterdiğini ifade etti. Ayazer, "Yörede toprakla ilk buluşan ürün soğan tohumudur. Soğan tohumunun satışlarına daha yeni başladık. Bugünlerde ekilen kıska yaklaşık bir ay sonra yenilebilecek duruma geliyor. Bahar mevsimiyle birlikte vatandaşlar bahçelerine soğan tohumu alarak ekiyorlar. Daha yeni yeni piyasaya çıkan tohumlara ilçe halkı tarafından da yoğun ilgi var" dedi.

(SAD-MSA-Y)



05.05.2017 11:26:59 TSI

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