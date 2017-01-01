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Tatvanlı 16 gazi, yeniden savaştıkları topraklara gitti



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen gezi organizasyonu kapsamında 43 yıl önceki Kıbrıs Barış Harekatına katılan Tatvanlı 16 gazi, Kıbrıs'a gönderildi.

Yaklaşık 43 yıl aradan sonra savaştıkları toprakları görmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) gitmek üzere yola çıkan Tatvanlı 16 gazi, düzenlenen gezi programı sayesinde yeniden anılarını tazeleyecek. 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatına katılarak, harekatın başarılı olmasında önemli görevler üstlenen 16 gazi, 43 yıl sonra tekrar aynı anıları yaşamak ve savaştıkları toprakları görmek için KKTC'ye gitti.

Gezi programına giden gazileri uğurlayan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçede Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerin büyük çoğunluğunun halen hayatta olduğunu söyledi. Kıbrıs'a gezi programını icra etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Özkan, "Harekette büyük bir başarı elde etmiş, KKTC'nin kurulmasında emeği geçmiş olan gazilerimiz, savaştıkları toprakları tekrar görüp, anıları tazeleyecekler. Biz de gerekli imkanı sağladık. Program kapsamında rehber eşliğinde gazilerimiz çıkartma bölgelerini, savaşılan alanlar başta olmak üzere KKTC'yi gezeceklerdir" diye konuştu.

Tatvanlı gaziler ise, 43 yıl aradan sonra yeniden Kıbrıs'a gidecek olmanın hem heyecanını hem de mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

(HO-MSA-Y)



05.05.2017 11:28:55 TSI

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