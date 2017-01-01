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Ağrı'da Ahmed-i Hani kursları başlıyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:21
Ağrı'da Ahmed-i Hani kursları başlıyor
Ağrı'da Ahmed-i Hani kursları başlıyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Belediyesi Ahmedi-i Hani Kültür Merkezinde Sosyal ve Kültürel kursların başladığını, bu kurslar için talep alımlarına başladığını açıkladı.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Ahmedi-i Hani Kültür Merkezinde El Sanatları, Bağlama, İngilizce, Gitar, Ney-Kaval, Step -Aerobik kurslarına başvurular başlamış olup, farklı kurs talebinde bulunulması durumunda başvuru sayısına göre de kurslar açılabilecektir. Derslikler, ütüphane, hasbihal odası, spor salonu, kafeteryası ile halka hizmet vermeye hazır duruma getirildi. Kültür merkezinde aynı zamanda her gün 100 kişilik cep sineması ile de öğrencilere yönelik iki seans film gösterisi de yapılacaktır" denildi.
(AG-AA-Y)

05.05.2017 11:29:38 TSI
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