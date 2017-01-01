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Bitlis'te "Ortadoğu denkleminde Türkiye'nin yol haritası" konferansı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından "Ortadoğu Denkleminde Türkiye'nin Yol Haritası" adlı konferans düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İran Araştırmaları Merkezi Müdürü (İRAM) Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın sunumuyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun (BESYO) konferans salonunda yapılan etkinliğe akademik, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, programa teşrif eden herkese teşekkür etti.

Sözlerine konferansa katılan herkesi selamlayarak başlayan Prof. Dr. Ahmet Uysal ise, böyle önemli bir programda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bölgeyi çok yakından takip ettiğini belirten Prof. Dr. Uysal, bölgenin karmaşık ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Ortadoğu'nun tarihsel sürecini de anlatan Uysal, bölge ülkelerinin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısından bahsetti. Bölgenin petrol ve doğalgaz bakımından çok zengin olduğunu ve dünya ticaret kavşağının merkezinde yer aldığını belirten Uysal, Türkiye-Ortadoğu ilişkisiyle sunumunu bitirdi.

Program, soru-cevap bölümünün ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'ın Prof. Dr. Ahmet Uysal'a anı plaketi takdim etmesiyle sona erdi.

(VO-MSA-Y)



05.05.2017 11:30:41 TSI

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