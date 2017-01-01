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İletişim Fakülteleri Aydın'da buluştu



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 25. İletişim Fakültesi Dekanları Yürütme Kurulu toplantılarına ev sahipliği yaptı.

Her yıl iletişim fakültelerinin iletişim fakültesi eğitimi alan öğrencilerin ve iletişimle ilgili sektör sorunlarının en üst düzeyde gündeme alınarak tartışıldığı platform olan İletişim Fakültesi Dekanları Yürütme Kurulu (İLDEK) toplantılarının 25.'si bu yıl Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Aydın'da gerçekleştirildi.

Toplantıya 60'a yakın üniversite, iletişim fakültesi dekanı düzeyinde katılım gösterdi.

Birinci gün toplantısı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın katılımları ile merkez kampüste gerçekleşti. İkinci gün toplantısı ise ADÜ Didim Akbük Sosyal Tesislerinde yapılarak özellikle İletişim Fakültelerinin sorunları gündeme alınarak tartışıldı.

(OD-MB-Y)



05.05.2017 11:32:14 TSI

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