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Tatvan'da turizm değerlendirme toplantısı

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:25
Tatvan'da turizm değerlendirme toplantısı
Tatvan'da turizm değerlendirme toplantısı

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde İran'a yönelik turizm değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin turizm potansiyelleri masaya yatırıldı. İranlı heyetin yanı sıra ilçede faaliyet gösteren otellerin işletmecileri, esnaflar, STK temsilcileri ve kurum amirlerinin katıldığı toplantıda; İran ile turizmin geliştirilmesi noktasında neler yapılabileceği üzerine istişarelerde bulunuldu.
TATSO öncülüğünde ilçeye gelen İran'daki turizm acenteleri temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, turistlerin beklentileri ve gözlemleri dinlenerek, turizm atağının daha da artırılması hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Düzenlenen toplantıda bir değerlendirme konuşması yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, "Biz ülkemizi tanıyor ve kendi gözümüzle bakıyoruz. Ama önemli olan bir de dışarıdan nasıl bakıldığıdır. Bu yüzden bizlerde bunu görmek istiyoruz. İran'dan gelen grubumuzun da bu anlamda gözlemleri bizim için çok çok önemli. Bizlerin iki ülke arasındaki turizm ve ticareti geliştirme adına çok şey yapabileceğimize inanıyorum. Yapmış olduğumuz bu toplantı ile bir kısım eksiklerimizi de görmüş olduk. Çünkü biz hep kendi içimizden baktığımız için yeri geliyor kendi kusurlarımızı göremiyoruz. Bugün bu toplantıda ayrıca gelen heyetimizin de taleplerini almış olduk. Bizler bu talep ve öneriler üzerinden eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. İnşallah karşılıklı diyalog ve işbirliği içinde de iki ülke adına güzel ilişkilere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
TATSO Başkanı Bilal Dağdağan ise, İran-Bitlis ticaret ve turizm girişimi için oda olarak yaklaşık iki yıldır çalışma yürüttüklerini ifade etti. İki ülke arasında hedeflenen ticaret ve turizm oranına ulaşılması durumunda bölgenin yeniden canlanacağını kaydeden Dağdağan, bunun içinde girişimlerinin sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.
Tatvan Belediye Başkan Vekili Baki Menteş de, bölgenin kalınması adına belediye olarak her zaman üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını dile getirdi.
(HO-MSA-Y)

05.05.2017 11:33:13 TSI
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