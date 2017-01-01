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Türel, Şampiyonları ağırladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:25
Türel, Şampiyonları ağırladı
Türel, Şampiyonları ağırladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Süper Lig'e yükselen ASAT Spor Tekerlekli Basketbol Takımı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e şampiyonluk kupalarını takdim etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve adını Süper Lig'e yazdıran ASAT Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı ağırladı. Şampiyonları tebrik eden Başkan Menderes Türel, bu başarıların devamı için yeni salonları Antalya'ya kazandıracaklarını belirtti.

Hedefimiz şampiyonluk
"Misafir olarak gittiğimiz 1. Lig'den bugün şampiyon olarak döndük" diyen Menderes Türel, "Misafirliğimiz bitti yeniden süper ligdeyiz. Her zaman sizlerin arkasındayız. Destekçiniziz. Antalya Büyükşehir Belediyesi, anketlerde diğer farklı platformlarda hep ilk 3'te çıkıyor. Ama biz ikinciliği, üçüncülüğü kendimize yakıştıramıyoruz. Bizim hedefimiz her zaman sizinki gibi şampiyonluk. Onun için şampiyonluğu getirdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Süper Lig'de artık kalıcı olacağız."

Tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT'ın bugün dünya gözdesi kurumlar olduğunu ifade eden Türel, "Yaptığımız birçok proje, tesis, altyapı projeleri dünyaya örnek oluyor. Dolayısıyla engelli basketbol takımımızın da en iyi şartlarda çalışması için de iki yeni salon birden yapıyoruz. Ben sporun içinden geldim. Hala da spor yapan bir kardeşiniz olarak sizin psikolojinizi en iyi anlayan biriyim. O yüzden sizleri desteklemek için elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz" diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Başkan Türel, şampiyon sporculara Cumhuriyet Altını ve saat hediye etti.
(SÇ-SÇ-Y)

05.05.2017 11:33:59 TSI
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