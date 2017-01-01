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Burhaniye Uygulamalı Bilimler'de seyahat söyleşisi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Motosikletiyle bir yılda 3 kıta, 44 ülke gezerek 66 bin 666 km yapan Levent Koçoğlu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirdiği seyahatler ve gittiği ülkelerle ilgili deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Koçoğlu, gelecekte 80 günde devri-alem yapmak istediğini belirtti.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin dikkatle dinlediği Levent Koçoğlu, Ayvalık Cunda'da otel işletmeciliği yaptığını anlattı. Deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Levent Koçoğlu'na teşekkür eden Okul Müdürü Doç.Dr.Oğuzhan İlban, "Seyahat ve gezi demek turizm demektir. Hem bir turizm akademisyeni hem de bir otel işletmecisi olarak Levent beyi tebrik ediyorum. Kendisi hem otel işletmeciliği hem de yaptığı seyahatlerle ilgili önemli gördüğü konuları bizlere aktardı. Çok okuyan mı bilir yoksa çok gezen mi bilir? sorusunun cevabını hep beraber aradık bugün. Biz hem çok okuyanları hem de çok gezenleri BUBYO'da ağırlamaya devam ederek bu sorunun cevabını hep arıyor olacağız" dedi.

(FT-EME)



05.05.2017 11:35:06 TSI

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