ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler'de seyahat söyleşisi

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:26
Burhaniye Uygulamalı Bilimler'de seyahat söyleşisi
Burhaniye Uygulamalı Bilimler'de seyahat söyleşisi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Motosikletiyle bir yılda 3 kıta, 44 ülke gezerek 66 bin 666 km yapan Levent Koçoğlu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirdiği seyahatler ve gittiği ülkelerle ilgili deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Koçoğlu, gelecekte 80 günde devri-alem yapmak istediğini belirtti.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin dikkatle dinlediği Levent Koçoğlu, Ayvalık Cunda'da otel işletmeciliği yaptığını anlattı. Deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Levent Koçoğlu'na teşekkür eden Okul Müdürü Doç.Dr.Oğuzhan İlban, "Seyahat ve gezi demek turizm demektir. Hem bir turizm akademisyeni hem de bir otel işletmecisi olarak Levent beyi tebrik ediyorum. Kendisi hem otel işletmeciliği hem de yaptığı seyahatlerle ilgili önemli gördüğü konuları bizlere aktardı. Çok okuyan mı bilir yoksa çok gezen mi bilir? sorusunun cevabını hep beraber aradık bugün. Biz hem çok okuyanları hem de çok gezenleri BUBYO'da ağırlamaya devam ederek bu sorunun cevabını hep arıyor olacağız" dedi.
(FT-EME)

05.05.2017 11:35:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Edremit'te çocuklar tiyatro ile buluşuyor
YEREL

EDREMİT'TE ÇOCUKLAR TİYATRO İLE BULUŞUYOR
Burhaniye'de BUBYO enerji kampına ev sahipliği yaptı
YEREL

BURHANİYE'DE BUBYO ENERJİ KAMPINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Çocuklar için çizdiler
YEREL

ÇOCUKLAR İÇİN ÇİZDİLER
İvrindi de Bocca şampiyonlarına müdür teşekkürü
YEREL

İVRİNDİ DE BOCCA ŞAMPİYONLARINA MÜDÜR TEŞEKKÜRÜ
Başkan Uğur ve Vali Yazıcı engelliler ile piknikte buluştu
YEREL

BAŞKAN UĞUR VE VALİ YAZICI ENGELLİLER İLE PİKNİKTE BULUŞTU
Burhaniye'de belediye çalışanları halkı sevgi ile karşılayacak
YEREL

BURHANİYE'DE BELEDİYE ÇALIŞANLARI HALKI SEVGİ İLE KARŞILAYACAK
Ramazan Demir'in acı günü
YEREL

RAMAZAN DEMİR'İN ACI GÜNÜ
Burhaniye' de kütüphaneye destek olan iş adamlarına teşekkür belgesi
YEREL

BURHANİYE' DE KÜTÜPHANEYE DESTEK OLAN İŞ ADAMLARINA TEŞEKKÜR BELGESİ
Edremit'te &quot;Bengi ile değerlerimizi yaşatıyoruz&quot; kampanyası
YEREL

EDREMİT'TE "BENGİ İLE DEĞERLERİMİZİ YAŞATIYORUZ" KAMPANYASI
Öğrencilerin tartışmalı 'Yenilenebilir Enerji' paneli
YEREL

ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMALI 'YENİLENEBİLİR ENERJİ' PANELİ
İvrindi'de başarılı öğrencilere ödül
YEREL

İVRİNDİ'DE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE ÖDÜL
Anadolu Motifleri sergisi açıldı
YEREL

ANADOLU MOTİFLERİ SERGİSİ AÇILDI
Başkan Kafaoğlu'na anıt tebriki
YEREL

BAŞKAN KAFAOĞLU'NA ANIT TEBRİKİ
Burhaniye Engelleri Aşıyor Projesi'nde peyzaj düzenlemesi başladı
YEREL

BURHANİYE ENGELLERİ AŞIYOR PROJESİ'NDE PEYZAJ DÜZENLEMESİ BAŞLADI
Edremit'te el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı
YEREL

EDREMİT'TE EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Antik mozaik desenlerini kumaş ile buluşturdu
YEREL

ANTİK MOZAİK DESENLERİNİ KUMAŞ İLE BULUŞTURDU
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!
DÜNYA

GÜZEL SAVAŞ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...