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9 kilo esrar ile yakalanan 3 sanığa 13'er yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 9 kilo 720 gram esrar ile yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 1'i tutuklu 3 sanığa ayrı ayrı 13 yıl 9 ay hapis, 7 bin 500'er TL adli para cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık E.A. ve avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar R.S. ile N.B. isimli kadınlar ise duruşmaya katılmadı.

Sanık E.A. mahkemede "Herhangi yüz kızartıcı bir suç işlemedim. O maddenin uyuşturucu olduğunu dahi bilmiyordum. Bana kumpas kuruldu" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.A. ve tutuksuz sanıklar R.S. ile N.B.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 13 yıl 9 ay hapis, 7 bin 500'er TL adli para cezası verdi. Ayrıca, mahkeme duruşmaya katılmayan kadın sanıklar R.S. ve N.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

OLAY

27 Kasım 2016'da Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kayseri Malatya karayolunda bir aracın durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 9 kilo 720 gram esrar maddesinin ele geçirildi. Olayla ilgili E.A., R.S., N.B. yakalanarak gözaltına alındı. E.A. tutuklanırken, kadınlar R.S. ve N.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(AÖ-Y)



05.05.2017 11:37:00 TSI

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