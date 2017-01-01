YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İvrindi de Bocca şampiyonlarına müdür teşekkürü

İvrindi de Bocca şampiyonlarına müdür teşekkürü



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, Bocca Türkiye Şampiyonasına hazırlanan Kayapa Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. İl düzeyindeki Bocca turnuvalarında büyük başarı gösteren öğrencilerin çalışmalarını izleyen Yücel, Türkiye Boca Şampiyonasında başarı dileğinde bulundu.

İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, okul ziyaretlerine devam ederken, Kayapa Ortaokulu ziyareti sırasında okulun Bocca takımının çalışmalarını izledi. Bocca Türkiye Şampiyonasına katılacak öğrencileri kutlayan Müdür Yücel, beden eğitimi öğretmeni Merve Doğru'dan bilgiler aldı. Sporun insan vücuduna yararının yanı sıra birleştirici geliştirici ve başarma tutkusunu tattırma noktasında ki önemi üzerinde duran Yücel, "Öğrencilere bu farklı sporu tanıtan ve sevdiren Beden Eğitimi Öğretmeni Merve Doğru'ya teşekkür ediyorum, Takım olarak okulumuzu, İlçemizi ve ilimizi temsil etme noktasında göstermiş oldukları gayret ve azimden dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. Müdür Mustafa Yücel, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

(FT-EME)



05.05.2017 11:37:34 TSI

NNNN

