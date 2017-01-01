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Kepez'den miniklere eğlenceli spor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi'nin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediği spor şenliğinde minik, hem eğlendi hem de çim saha da spor aktiviteleri yaptı.

Kepez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okul öncesi spor şenliği düzenlendi. İlçedeki resmi ve özel 11 anaokulunun 5 ve 6. sınıflarından bin 200 öğrencinin katıldığı şenlik, Kepez Belediyesi Hasan Doğan Stadı'nda yapıldı.

Bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen şenliğe, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural, eğitimciler, belediye bürokratları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Spor şenliği, Kaymamak Özgödek ve Başkan Tütüncü'nün, çocuklarla temsili olarak futbol topuna vurmasıyla başladı.

Miniklerle günün anısına fotoğraf çekilen ve onlara başarılar dileyen Tütüncü, anaokulu öğrencilerinin bedenen ve ruhen sağlıklı gelişmeleri, sosyal ortamı paylaşmaları ve belediyenin modern tesislerinde sporla buluşmaları amacıyla şenliği düzenlediklerini belirtti.

Konser ve palyaço gösterileriyle eğlenen minikler, çim saha üzerinde kurulan platformlarda, beden eğitimi öğretmenlerinin rehberliğinde çeşitli spor aktivelerini gerçekleştirdiler.

(SÇ-SÇ-Y)



05.05.2017 11:39:42 TSI

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