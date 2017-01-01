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Bağırsak düğümlenmesi ameliyatsız tedavi edildi



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Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da kusma ve huzursuzluk şikayetiyle hastaneye getirilen ve bağırsak düğümlenmesi belirlenen 1,5 yaşındaki çocuk, ameliyatsız tedavi edildi.

Batman'da kusma ve huzursuzluk şikayeti ile özel bir hastaneye getirilen 1,5 yaşındaki çocukta bağırsak düğümlenmesinin tespit edildi. Müdahalede bulunulan çocuk, ameliyatsız tedavi edildi. Tedaviyi yapan Çocuk Cerrahi Op. Dr. Murat Kılıç, "Bu hasta, birçok merkezde ameliyat edilirdi. Biz, hastayı ameliyat etmeden bağırsak düğümlenmesini açabileceğimizi düşündük. Hastamıza gerekli ilaçları verdik, bağırsak düğümlenmesi açıldı. Hastamızın huzursuzluğu düzeldi ve kusması geçti. Hastamız, gece uykusunu ilk defa rahat geçirdi. Şifa ile taburcu edeceğiz. Bir çocuğu daha ameliyat olmaktan kurtardığımız için çok mutluyuz" dedi.

Ameliyatın, çocuklar için büyük bir travma olduğunu belirten Kılıç "Eğer ameliyat olmaması için küçük bir ihtimal varsa önce o ihtimali değerlendiriyoruz. Çocuklar bu tür karın ameliyatlarından sonra tekrar düğümlenme, kusmalarında düzelmeme bağırsak yapışıklıkları ve tekrar tekrar ameliyat olma gibi sorunlar yaşayabiliyor. Hatta kız çocuğuysa ilerde doğum yapma problemleri, sezaryen olmakta sıkıntı yaşayabiliyor. Bu yüzden çocukları ameliyat etmeden önce çok düşünmek gerekiyor. Bizim için önemli olan çocukları ameliyat etmeden iyileştirebilmektir" diye konuştu.

(MŞY-MP-Y)



05.05.2017 11:39:51 TSI

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