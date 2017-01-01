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Çocuklar için çizdiler



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 3 ressam, amatör ruhla yaptıkları tabloların gelirini ihtiyaç sahibi çocuklara bağışladı.

Ayvalık Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç, Ayvalık Adliyesi Hakimlerinden Sibel Tokel ve ev hanımı Nuray Torun; ilçenin tanınmış ressamlarından Ata Mahmut Altınok'un öncülüğünde başladıkları resim atölyesi çalışmalarında örnek bir projeye imza attılar.

İlk kez tanıştıkları resim sanatıyla ilgili Ressam Altınok'dan eğitimler alan 3 başarılı kadın, 3 ay gibi kısa sürede adeta profesyonellere taş çıkartacak tabloları ortaya çıkardılar. Bununla yetinmeyen Elif Kıvanç, Nuray Torun ve Sibel Tokel; aldıkları ortak bir kararla karma resim sergisi açarak, sergiden elde edilen gelirin tamamını ilçedeki yoksul ve ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne bağışladılar.

Sergiye katılan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, serginin gayet güzel olduğunu vurgulayarak, "Tablolara bakıldığında Ayvalık'ımıza ait objeleri de görebilmek mümkün. Böylelikle Ayvalık'ın sanatçılara oldukça yoğun olarak ilham verdiğini düşünüyorum. Ama bu serginin asıl önemli olan yanı ise; sergiden elde edilecek gelirin ilçemizdeki ihtiyaç sahibi insanlara aktarılacak olmasıdır. Bu anlamda bu çalışmanın alkışlanacak yanıdır." İfadelerini kullandı.

(SS-EME)



05.05.2017 11:41:29 TSI

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