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Burhaniye'de BUBYO enerji kampına ev sahipliği yaptı

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:35
Burhaniye'de BUBYO enerji kampına ev sahipliği yaptı
Burhaniye'de BUBYO enerji kampına ev sahipliği yaptı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, IEEE Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Topluluğu'nun 2.IEEE Türkiye Power & Energy Kampına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerin mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerin bir araya geldiği etkinlik üç gün sürdü.
Etkinliğin ilk gününde açılış konuşmasını yapan Balıkesir Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Mirac Elif Tunçok, konuşmasına "Standart belirleyici olan IEEE, dünyanın teknik anlamdaki en saygın ve en büyük mühendislik ve teknoloji topluluklarından biridir. IEEE 160 ülkede yaklaşık 450 bin üyeye sahiptir. IEEE'nin elektrik ve elektronik mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, yazılım geliştiricileri, bilgi teknolojisi uzmanları, fizikçiler, hekimler ve beraberindeki bir çok sosyal bilim dallarında da üye ve takipçileri bulunmaktadır, 26 bin üyesi bulunan IEEE Türkiye yapısı her yıl kongre, kurultai, bölge toplantıları ve kamplar ile bir çok kez bir araya gelir. Bu etkinliklerden biri olan ve şu anda açılışını gerçekleştirdiğimiz Balıkesir Üniversitesi 2. IEEE Türkiye Power & Energy Kampına destek olan başta üniversitemiz olmak üzere sponsorlarımız; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Elektik Mühendisleri Odası, diğer sporsorlarımıza sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunarım." dedi.
IEEE BAUN Öğrenci Topluluğu Başkanı Tunçok, 15 farklı üniversiteden 150 katılımcının geldiğini belirtti.
(FT-EME)

05.05.2017 11:44:08 TSI
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