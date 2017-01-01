Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bahar şenliği
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bahar şenliği düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen bahar şenliği kapsamında kermes, 15 Temmuz şehitleri anma sergisi, ebru ve ahşap boyama sergisi, karate gösterisi, müzik dinletisi, semazen gösterisi, Osmanlı çadırı, 40 hadis yarışması ödül töreni etkinlikleri yapıldı.
Şenliğe, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ersan Yaşkeçeli, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Beyali Özli, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Okul Müdiresi Necla Kayıklık, etkinlikte yaptığı konuşmada, ahlaki değerlere sahip, toplum sorunlarına duyarlı, açık fikirli, gelişim ve değişimi önceleyen, liderlik vasıfları gelişmiş karakterli nesiller yetiştirme misyonuyla yola çıktıklarını ifade etti.
(ELF-Y)
05.05.2017 11:47:53 TSI
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