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Federasyon Başkanı Başar'dan Demir'e ziyaret



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ersan Başar, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'i makamında ziyaret etti.

Dağcılık Federasyonu yönetim kurulu üyesi Nurullah Eza, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Akın Erim ve Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Abdurrahim Ekin'in de yer aldığı ziyaret, samimi bir havada gerçekleşti. Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ersan Başar, dağcılık sporunun Diyarbakır'da yayılmasını istediklerini söyledi. Başar, bölgede önemli bir potansiyelin olduğunu ve bu potansiyeli değerlendirmek istediklerini belirti. Dağcılık sporcunun yeni bir branş olduğuna vurgulayan Başar, "Bu sporu geliştirmek ve elit dağcılar yetiştirmek istiyoruz. Bunun için bölgelerde güçlü bir ekip oluşturmak istiyor. Diyarbakır'da önem verdiğimiz bir bölge. Dağcılığın gelişmesi için federasyon olarak bütün imkanlarımızı buraya yönlendireceğiz" dedi.

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir de ellerinden geldikçe dağcılık sporunun yanında olacaklarını ifade etti.

(İHA-MP-Y)



05.05.2017 11:48:17 TSI

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