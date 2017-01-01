Kütahya'da 9 köye kamelya
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, 9 köye kamelya konulduğunu bildirdi.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Büyüksaka, Körpe, Sağırlar, Söğüt, Arslanlı, Karaöz, Uluköy, Göçeri ve Muhatboğazı köylerine kamelyalar yerleştirildiğini ifade etti.
Başkan Yılmaz, "Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı alanlarda istirahat edebilmelerini sağlayacak kamelyaların montajı tamamladı. Kamelya çalışmasında vatandaş memnuniyetini görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.
Yılmaz, köylere yönelik kamelya çalışmalarının ileri ki tarihlerde de devam edeceğini sözlerine ekledi. (EFE)
05.05.2017 11:48:34 TSI
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