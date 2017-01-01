YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kütahya'da 9 köye kamelya

Kütahya'da 9 köye kamelya



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, 9 köye kamelya konulduğunu bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Büyüksaka, Körpe, Sağırlar, Söğüt, Arslanlı, Karaöz, Uluköy, Göçeri ve Muhatboğazı köylerine kamelyalar yerleştirildiğini ifade etti.

Başkan Yılmaz, "Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı alanlarda istirahat edebilmelerini sağlayacak kamelyaların montajı tamamladı. Kamelya çalışmasında vatandaş memnuniyetini görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Yılmaz, köylere yönelik kamelya çalışmalarının ileri ki tarihlerde de devam edeceğini sözlerine ekledi. (EFE)



05.05.2017 11:48:34 TSI

NNNN

