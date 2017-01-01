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Ahlat Devlet Hastanesi yeni binasında



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat Devlet Hastanesi yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Eski binanın yanında inşa edilen hastane binasında hizmet vermeye başladıklarını belirten Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Dahiliye Uzmanı Mustafa Güneş, "Bitlis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Adnan Budak'ın teşvik ve önderliğinde sağlık çalışanlarımızla gece gündüz demeden yapım ve yerleştirme çalışmalarını yürüttüğümüz yeni binamızda hasta kabulüne başladık. Yeni binamızda dahiliye, çocuk sağlığı, anestezi, kadın doğum, genel cerrahi, üroloji, göz doktoru, ortopedi ve ek olarak kulak burun boğaz doktorunun da başlamasıyla 9 ayrı branşta hizmet veriyoruz" dedi.

Yeni binada ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinin yenilendiğini belirten Güneş, "4 adet ameliyathane odası, 6 yataklı yoğun bakım ünitesi halkımızın büyük bir ihtiyacını karşılayacaktır. Ayrıca acil serviste de çalışmalarımız oldu. Burada da 2 yeşil alan, muayene, pansuman ve enjeksiyon odaları, 2 gözlem odası acil vakaların ihtiyaçlarını karşılayacak ve hasta memnuniyetini en yüksek seviyede tutacak şekilde donatıldı" diye konuştu.

(SAD-MSA-Y)



05.05.2017 11:48:45 TSI

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