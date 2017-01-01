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Adanalı avcılar Tuzla'da buluşuyor



ADANA (İHA) - Çukurova Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü'nün organize ettiği 'Avcı Bayramı Trap Atış ve Tek Kurşun Atış Yarışması' 7 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Karataş Tuzla İzci Kampı'nda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Avcı Bayramı Trap Atış ve Tek Kurşun Atış Yarışması, 8 kategoride yapılacak. Amatör Trap Atış, Amatör Tek Kurşun, Veteranlar Tek Kurşun Atış, Bayanlar Trap Atış, Profesyonel Trap Atış, Profesyonel Tek Kurşun Atış, Veteranlar Kurşun Atış ve Bayanlar Kurşun Atış yarışmaları avcılık sporuna gönül verenlere büyük heyecan yaşatacak.

Avcı Bayramı Trap Atış ve Tek Kurşun Atış Yarışması'nın ana sponsorluğunu üstlenen Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı da avcıların attığını vurması için ihtiyaç duyulan altyapı ve lojistik hizmetlerini karşılayacak. Çukurova Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü üyeleri ile misafir avcılara açık olan yarışmalarda dereceye girenlere kupa ve madalyalarının yanı sıra çeşitli marka ve modelde av tüfekleri, fişekler, yelekler ile tişörtler hediye edilecek.

Çukurova Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü Başkanı Ali Servet, etkinliğe sağladığı destekten dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye şükranlarını sunup, tüm Adanalı hemşehrilerini Avcı Bayramı'na davet etti.

(ELF-Y)



05.05.2017 11:49:55 TSI

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