YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zabıtalardan fiyat denetimi

Zabıtalardan fiyat denetimi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi ekipleri, iş yerlerinde satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını ve hijyen denetimi yaptı.

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğüyle Esnaf ve Sanatkârlar Odası yetkilileri, şehrin genelinde faaliyet gösteren kasaplar, lokanta ve berberleri denetledi. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan iş yerleri hakkında tutanak tutuldu.

Başta hijyenik koşulları olmak üzere fiyat tarifesi, kaçak et ve iş yeri açma ruhsatlarına yönelik denetimlerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çeşitli uyarılarda bulundu.

Özellikle fiyat tarifeleri konusunda yasal uyarılarda bulanan ekipler, kusurlu bulunan iş yerleri hakkında tutanak tuttu.

Bitlis sınırları içinde et fiyatlarının farklılık göstermemesi için yeni bir çalışma başlatıldığını belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile birlikte başlatılan bu çalışmanın rayiç fiyat uygulamasına dönük olduğunu ve bu çalışmanın periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti.

(VO-MSA-Y)



05.05.2017 11:50:26 TSI

NNNN

