ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:44
Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü
Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 99'üncü yıldönümü törenle kutlandı.
Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 99'üncü yıldönümü nedeniyle Hükümet Konağı önünde bir tören yapıldı. Saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene Yüksekova Kaymakam Vekili ve Hakkari Vali Yardımcısı Hasan Ongan, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Garnizon Komutanı Albay Burak Asal, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okumasının ardından folklor gösterisi yapıldı.
Kaymakamlıkta tebriklerin kabulü ile tören son buldu.
(MSA-Y)

05.05.2017 11:53:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası &quot;Rona&quot;
YEREL

UYUŞTURUCU TACİRLERİNİN KORKULU RÜYASI "RONA"
Hakkari'de &quot;Çiçekler Solmadan&quot; projesi
YEREL

HAKKARİ'DE "ÇİÇEKLER SOLMADAN" PROJESİ
Hakkari Valisi Toprak'tan yaralı askerlere ziyaret
YEREL

HAKKARİ VALİSİ TOPRAK'TAN YARALI ASKERLERE ZİYARET

Dağda mahsur kalan yaralıyı Mehmetçik kurtardı
YEREL

DAĞDA MAHSUR KALAN YARALIYI MEHMETÇİK KURTARDI
Hakkari'de 'tanıtım ve yönlendirme' semineri
YEREL

HAKKARİ'DE 'TANITIM VE YÖNLENDİRME' SEMİNERİ
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Yüksekova Belediyespor yöneticilerinden Vali Toprak'a ziyaret
YEREL

YÜKSEKOVA BELEDİYESPOR YÖNETİCİLERİNDEN VALİ TOPRAK'A ZİYARET
Hakkari'de otopark sorunu büyüyor
YEREL

HAKKARİ'DE OTOPARK SORUNU BÜYÜYOR
Hakkari'de 12 bin 500 paket sigara ele geçirildi
YEREL

HAKKARİ'DE 12 BİN 500 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı
YEREL

HAKKARİ VALİLİĞİNDEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI
Hakkari'de 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

HAKKARİ'DE 12 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Hakkari'de 'Çiçekler Solmadan' projesi
YEREL

HAKKARİ'DE 'ÇİÇEKLER SOLMADAN' PROJESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!
DÜNYA

GÜZEL SAVAŞ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...