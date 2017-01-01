Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü
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HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 99'üncü yıldönümü törenle kutlandı.
Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 99'üncü yıldönümü nedeniyle Hükümet Konağı önünde bir tören yapıldı. Saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene Yüksekova Kaymakam Vekili ve Hakkari Vali Yardımcısı Hasan Ongan, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Garnizon Komutanı Albay Burak Asal, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okumasının ardından folklor gösterisi yapıldı.
Kaymakamlıkta tebriklerin kabulü ile tören son buldu.
(MSA-Y)
05.05.2017 11:53:02 TSI
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