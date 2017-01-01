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Ahlat'a KBB doktoru atandı

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:45
Ahlat'a KBB doktoru atandı
Ahlat'a KBB doktoru atandı

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat Devlet Hastanesine atanan Kulak Burun Boğaz (KBB) doktoru Sinem Demirdelen, göreve başladı.
Ahlat'ta görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Demirdelen, "Ahlat'ta bulunmaktan ve ilçe halkına hizmet etmekten mutluyum. İlçe insanı çok sıcakkanlıdır. İlçe zaten tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen güzel bir şehir. İnşallah imkanlar dahilinde uzunca bir süre Ahlat'ta görev yapar ve insanlarımıza faydalı oluruz" dedi.
(SAD-MSA-Y)

05.05.2017 11:53:55 TSI
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