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KO-MEK iş sahibi olmak isteyenlere yeni bir fırsat sunuyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) şimdi de Forklift Kursu için başvurular alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) açtığı kurslarla ve yetiştirdiği kalifiye elamanlarla istihdam seferberliğine desteğini sürdürmeye devam ediyor. KO-MEK "Büyük istihdam seferberliğinde bizde varız" deyip Forklift Kursu açarak, iş gücü açığını kapatmayı hedefliyor.

Kuruluşundan itibaren binlerce vatandaşa meslek ve sanat alanında eğitim vererek iş sahibi olmalarını sağlayan KO-MEK, istihdama yönelik yeni bir branş daha açarak onlarca kişiyi daha iş sahibi yapmayı hedefliyor. Türkiye'nin en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Kocaeli'nde en büyük işçi açığının oluştuğu sertifikalı yük taşıma elamanı açığını kapatmak isteyen KO-MEK, bu alanda işsizlere yönelik Forklift Kursu için başvuruları almaya başladı. Başvuruların şahsen Dilovası Kaynak Atölyesi ve Gebze Osman Hamdibey Kurs merkezlerine yapılacağı Forklift Eğitimi Kursunda başvurular devam ediyor. Eğitimler 38 saat araç başında, 26 saat sınıf ortamında teorik eğitim ve 12 saat uygulamalı eğitim olmak üzere toplamda 76 saat olacak. Teorik eğitim yerinin başvurudan sonra belirleneceği eğitimlerde, uygulama eğitimler ise Gebze Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak.

Kocaeli'nde çalışma hayatında yer almak isteyen ama yeterli belgesi ve eğitimi olmadığı için çalışamayan işsiz vatandaşlara yönelik açılacak olan kurslarda, eğitimler alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilecek.

(RFK-Y)



05.05.2017 11:54:58 TSI

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