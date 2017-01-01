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Eskişehir Gökpınar Barajı'nda yüzde 27 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı

- Proje İle Eskişehir'de 60 bin 870 dekar zirai alan suyla buluşacak, Polatlı'nın içme suyu ihtiyacı karşılanacak



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ESKİŞEHİR (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de yapımı süren Gökpınar Barajı'nda yüzde 27 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre; baraj tamamlanarak sulama projesinin de devreye girmesiyle Eskişehir'de 60 bin 870 dekar zirai alan suyla buluşacak. Ayrıca barajda biriktirilen su ile Polatlı'ya yıllık 24,73 milyon metreküp içme suyu verilecek. Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde Gökpınar deresi üzerindeki baraj, kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa ediliyor. Sulama ve içme suyu maksatlı yapılan barajın yüksekliği temelden 53 metreyi, gövde hacmi ise toplam 2 milyon 258 metreküpü buluyor.



Yatırım bedeli yaklaşık 68 milyon lira

Yaklaşık 68 milyon lira yatırım bedeli ile inşa edilen Gökpınar Barajı ile Sivrihisar, Günyüzü ve Ankara'nın Polatlı ilçelerinde 60 bin 870 dekar zirai alan suyla buluşacak. Sulamaya açılacak bu alanlarda bölge çiftçisi dekar başına 518 lira gelir artışı elde edecek ve ülke ekonomisine yıllık 31,6 milyon lira katkı sağlanacak.



Polatlı'nın 2060 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak

610 kişiye ek istihdam sağlanmasının hedeflendiği proje ile ayrıca Ankara'nın Polatlı ilçesinin 2060 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı da karşılanacak. Barajda biriktirilen su ile Polatlı'ya yıllık menba kalitesinde 24,73 milyon metreküp içme suyu verilecek.



Polatlı'nın içme suyu problemi kökünden çözülecek

Ülke genelinde önemli sulama projelerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise "Gökpınar Barajı da bu önemli projelerden birisi. Bu projeyi hem sulama hem de içme suyu maksatlı olarak inşa ediyoruz. Şehirlerimizin gelecekteki içme suyu ihtiyaçlarını dikkate almak zorundayız. Bu baraj ile Polatlı'nın su problemini kökünden çözeceğiz" dedi.



Sulama ile yöre çiftçisinin geliri 5 kat artacak

Barajın sulama projesinin planlamasının tamamlandığını ve proje çalışmalarının sürdüğünü belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Bu projenin yöre çiftçisine yansıyacak en önemli faydası gelirlerindeki artış olacak. Arazilerin suyla buluşması ile çiftçilerin geliri yaklaşık 5 kat artacak" değerlendirmesinde bulundu.



(İHA-MET-Y)



05.05.2017 11:55:45 TSI

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