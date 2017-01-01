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Geleceğini yazacak Aydınlı kadınlar aranıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - TOBB ve Turkcell hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik "Geleceği Yazan Kadınlar" projesini başlattı.



Türkiye çapında içlerinde Aydın'ın da olduğu 15 ilin Oda, Borsa ve Kadın Girişimciler İcra Kurulları tarafından yürütülecek olan proje hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimciler için önemli bir fırsat niteliği taşıyor.

TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Borsası, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Söke Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası, Kuşadası Ticaret Odası, Didim Ticaret Odası ve Aydın Kadın Girişimciler İcra Kurulu iş birliğinde yürütülecek olan çalışma, kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte öne geçebilmelerini sağlamayı amaçlıyor.



Kazanan projenin ticarileşme aşamasında destekleneceği projeye başvurular internet üzerinden alınacak. Ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, Van, Adana, Eskişehir, Sivas, Aydın ve Samsun olmak üzere 15 ilde hafta sonu yüz yüze, hafta içi ise online olarak eğitimler verilecek. 3 Haziran - 16 Temmuz arasında düzenlenecek eğitimlerin ardından kadın girişimciler Turkcell'in teknik danışmanlığında projeler üretecek ve eğitim aldıkları illerde projelerini sunacaklar. Her ilin birinci ekibi İstanbul'da düzenlenecek finale katılacak.



Finalistler İstanbul'da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras'ın da olduğu büyük jüriye sunum yapacak.

Kazanan proje ticarileşme aşamasında desteklenecek. Bunun yanı sıra büyük finalde kazananlar Silikon Vadisi'ne ziyaret hakkı kazanacak. Yarışmada beğeni toplayan iyi fikirler ise Turkcell Arıkovanı'nda fonlamaya açılacak ve kadınlar girişimcilikle ilgili hayallerini ve fikirlerini gerçekleştirme imkanına kavuşacak.



"Geleceği Yazan Kadınlar" projesi için başvuru 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna "gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gelecegiyazankadinlar" adresinden erişim sağlanabilecek.

(MB-Y)



05.05.2017 12:01:21 TSI

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