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Süt üreticilerine soğuk zincir desteği

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:53
Süt üreticilerine soğuk zincir desteği
Süt üreticilerine soğuk zincir desteği

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'üretene destek' projelerine bir yenisini daha ekliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üretilen sütün, hijyenik koşullarda kalite standartlarını koruyacak şekilde süt işleme tesislerine ulaşmasını sağlamak ve toplum sağlığına hizmet etmek amacıyla süt hayvancılığı tesislerine sabit süt soğutma tankı hibe destek projesi gerçekleştiriyor. Çiğ sütün sağımdan sonra soğuk zincirinin sağlanması amacı ile hayvancılık işletmelerine 100 adet yüzde elli hibeli soğutma tankı temini yapacak. Başvuruların alınmaya başladığı hizmetten 200 litre ve üstü süt sağımı yapan hayvancılık işletmeleri başvurabiliyor. Başvurular 12 Mayıs'a kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığına bizzat gelerek yapabiliyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 'çiğ sütün arzına dair' tebliğ, 27 Nisan 2017 tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde "Çiğ süt, sağımdan hemen sonra 4 derecenin altındaki sıcaklıklara soğutulur ve nakil sırasındaki sıcaklığı 4 dereceyi geçemez" ifadesine göre sütünü perakende olarak pazarlamak isteyen üreticiler için süt soğutma tankı zorunlu olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın gerçekleştireceği süt soğutma tankları desteği ile hem üreticinin sütü soğuk zincire dahil olarak değer kazanacak hem de tüketiciye daha sağlıklı ürün sunulması sağlanacak.
Kocaeli'de 5 baş ve üzeri süt sığırı bulunan bin 511 süt işletmesi ve 13 bin 706 baş sağmal sığır bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki kalkınmanın can damarlarından birisi olan süt üreticiliğinin modern ve hijyenik koşullarda yapılmasına önem veriyor. Proje ile süt üreticilerinin süt soğutma tankı ihtiyacı karşılanarak kaliteli ve hijyenik süt üretimine katkı sağlanması, işletmelerdeki ekonomik kayıpların azaltılması ve soğutulmuş çiğ süt ile üreticilerimizin gelir seviyelerinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda üreticilere toplamda 100 adet soğutma tankı hibe edilecek.
(GY-Y)

05.05.2017 12:02:48 TSI
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