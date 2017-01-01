ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ceylanpınar'ın prestij caddeleri asfaltla buluştu

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:03
Ceylanpınar'ın prestij caddeleri asfaltla buluştu
Ceylanpınar'ın prestij caddeleri asfaltla buluştu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceylanpınar'da 'Prestij Cadde Uygulaması' kapsamında alt ve üst yapısında düzenlemelerin gerçekleştiği cadde ve bulvarlar sıcak asfaltla buluştu.
Ceylanpınar'da Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ŞUSKİ, TEDAŞ ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içersinde yapılan prestij cadde uygulaması kapsamında alt yapısı tamamen yenilen caddelerde asfaltlama çalışması hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt Şubesi ekiplerince sürdürülen asfaltlama çalışmaları kapsamında 1009. Caddenin asfaltı tamamlanırken 1014. Caddede ise çalışmalara devam ediliyor.
Yaşanan altyapı sorunlarından dolayı Ceylanpınar ilçesinde prestij cadde uygulamasının belirlenen tarihten daha da uzadığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş, bu süre zarfında kendilerine sabır gösteren Ceylanpınar halkına teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ayrı ilçede prestij cadde uygulamasını yürüttüklerini ve bu kapsamda Ceylanpınar ilçesinde toplamda 200 Bin Metrekare sıcak asfalt serimi yapmayı planladıklarını kaydeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş, asfalt işleminin ardından caddenin de üst yapısını yeniden inşa edeceklerini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi olarak koordineli çalışan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Yeşiltaş, "Çalışmaların istenmeyen nedenlerle uzamasından dolayı bize sabır gösteren Ceylanpınar halkına Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür ediyorum" dedi.
(AK-SD-Y)

05.05.2017 12:12:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tehlikeli yoldan ölümüne geçiş
YEREL

TEHLİKELİ YOLDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Demirkol öğrencilerle bir araya geldi
YEREL

DEMİRKOL ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası
YEREL

SURUÇ'TAKİ CANLI BOMBA SALDIRISI DAVASI
Vali Tuna kardeş okul öğrencilerini ağırladı
YEREL

VALİ TUNA KARDEŞ OKUL ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI
Vali Tuna öğrencilerle bir araya geldi
YEREL

VALİ TUNA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Şanlıurfa'da &quot;balık avlanma&quot; kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA "BALIK AVLANMA" KAVGASI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Viranşehir'de yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL

VİRANŞEHİR'DE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Haliliye'de halk günü toplantısı yarın yapılacak
YEREL

HALİLİYE'DE HALK GÜNÜ TOPLANTISI YARIN YAPILACAK
Hilvan'da mesire alanı hizmete açıldı
YEREL

HİLVAN'DA MESİRE ALANI HİZMETE AÇILDI
Şanlıurfaspor'da Temizkanoğlu dönemi sona erdi
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA TEMİZKANOĞLU DÖNEMİ SONA ERDİ
Demirkol Şehitlik Mahallesinde esnaf ve vatandaşı ziyaret etti
YEREL

DEMİRKOL ŞEHİTLİK MAHALLESİNDE ESNAF VE VATANDAŞI ZİYARET ETTİ
Yatalak hastanın tekerlekli sandalye sevinci
YEREL

YATALAK HASTANIN TEKERLEKLİ SANDALYE SEVİNCİ
Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası
YEREL

SURUÇ'TAKİ CANLI BOMBA SALDIRISI DAVASI
Suriye'den yurda girmeye çalışan terörist yakalandı
YEREL

SURİYE'DEN YURDA GİRMEYE ÇALIŞAN TERÖRİST YAKALANDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Viranşehirli gençler spor sahasına kavuştu
YEREL

VİRANŞEHİRLİ GENÇLER SPOR SAHASINA KAVUŞTU
Açık hava müzesi Harran turizm sezonunu açtı
YEREL

AÇIK HAVA MÜZESİ HARRAN TURİZM SEZONUNU AÇTI
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!
DÜNYA

GÜZEL SAVAŞ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...