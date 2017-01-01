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Ceylanpınar'ın prestij caddeleri asfaltla buluştu



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceylanpınar'da 'Prestij Cadde Uygulaması' kapsamında alt ve üst yapısında düzenlemelerin gerçekleştiği cadde ve bulvarlar sıcak asfaltla buluştu.

Ceylanpınar'da Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ŞUSKİ, TEDAŞ ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içersinde yapılan prestij cadde uygulaması kapsamında alt yapısı tamamen yenilen caddelerde asfaltlama çalışması hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt Şubesi ekiplerince sürdürülen asfaltlama çalışmaları kapsamında 1009. Caddenin asfaltı tamamlanırken 1014. Caddede ise çalışmalara devam ediliyor.

Yaşanan altyapı sorunlarından dolayı Ceylanpınar ilçesinde prestij cadde uygulamasının belirlenen tarihten daha da uzadığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş, bu süre zarfında kendilerine sabır gösteren Ceylanpınar halkına teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ayrı ilçede prestij cadde uygulamasını yürüttüklerini ve bu kapsamda Ceylanpınar ilçesinde toplamda 200 Bin Metrekare sıcak asfalt serimi yapmayı planladıklarını kaydeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş, asfalt işleminin ardından caddenin de üst yapısını yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak koordineli çalışan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Yeşiltaş, "Çalışmaların istenmeyen nedenlerle uzamasından dolayı bize sabır gösteren Ceylanpınar halkına Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür ediyorum" dedi.

(AK-SD-Y)



05.05.2017 12:12:44 TSI

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