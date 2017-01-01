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Sivas'ta öğrencilere el yıkama eğitimi verildi



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Veysel Korkmaz - Onur Erden

SİVAS (İHA) - Sivas İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla öğrencilere el hijyenin önemi anlatıldı.

Merkez İl Özel İdare İlkokulu düzenlenen programda konuşan İl Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Levent Sağlam,"Her şeyin başı sağlık sağlığın başı da el temizliğinden gelir. Bu maksatla yola çıktık ve bu gün de sizlere el hijyeni, el temizliğinin nasıl olduğunu ve nasıl olacağını gösterecekler. Sağlık ömür boyu bizler için insan yaşamı için olmazsa olmazların en başında gelen unsur. Bu sebeple sağlığınızı korumak ve onu daha da ileriye götürmek için iyileştirmek için bir çok unsura ihtiyaç duymaktayız bunların başında da hiç kuşku yok ki temizlik geliyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Malik Erdoğan ise programın yapılmasına emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Ebe Emine Aydın tarafından öğrencilere 'Sağlık Ellerimizde' konulu el yıkama eğitimi uygulamalı olarak verildi. Daha sonra okulun bahçesinde öğrencilere sabun ve broşür dağıtıldı.

(UY-



05.05.2017 12:14:09 TSI

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