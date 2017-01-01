Huzur uygulamasının sonuçları açıklandı
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MALATYA (İHA) - Geçtiğimiz günlerde Malatya'da gerçekleştirilen huzur uygulamasının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 28 Nisan'da Malatya'da gerçekleştirilen uygulamada 87 ekip, 443 personel ve 2 arama köpeği ile 20 sabit noktada umuma açık yerlerde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan uygulamada 3 bin 201 kişi sorgulanırken aranan 12 şüpheli ise sorgulamalar neticesinde yakalandı. 3 şahıs hakkında adli işlem yapılırken uygulamada 512 aracın kontrol edildiği belirtildi. Yapılan denetimlerde 20 araca cezai işlem uygulanırken 5 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 197 işyeri kontrol edilirken 3 işyerine cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Uygulamalar sonucunda toplam 6 bin 336 TL ceza uygulanırken 1 av tüfeği ve 32 mermi de ele geçirildi.
(CÖ-SD-Y)
05.05.2017 12:18:39 TSI
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