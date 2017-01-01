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Hısn-ı Mansur Kalesinin etrafı temizleniyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Hısn-ı Mansur Kalesinin duvarlarının dibine kafeler tarafından yapılan kapalı mekanlar belediye ekipleri tarafından yıkılıyor.

Kalenin etrafında bulunan kafelerin yol içerisine kamelyalar yaparak ulaşımı aksatması ve görüntü kirliliğine neden olmasından dolayı ekipler tarafından yıkılmak istendi. İşletmelerin yolu işgal ettiği ve kaçak olarak yapılaşma olduğu gerekçesiyle işletmelere uyarı gönderildi. Yapılan uyarılar sonrasında belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Bazı işletmeler kamelyaları kaldırırken, kaldırılmayan yerlerin yıkılması için belediye ekipleri, zabıta ve polis ile geldi.

Belediye ekipleri ile işletme sahipleri arasında tartışma yaşandı. İşletme sahibi Derviş Kaya, kendisinin işgaliye parası verdiğini belirterek, yıktırmayacağını söyledi. Belediye ekipleri ile tartışan işletme sahibi daha sonra belediye ekipleri tarafından ikna edildi. Kamelyalarda ki eşyaların taşınmasının ardından belediye ekipleri tarafından kamelyalar sökülerek kaldırıldı.

(AHM)



05.05.2017 12:21:43 TSI

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