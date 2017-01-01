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İnönü'de 'Çocuk Odaklı Çalışan Kurumların Koordinasyonu Çalıştayı'



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu ev sahipliğinde düzenlenen "Çocuk Odaklı Kurumların Koordinasyonu Çalıştayı" tamamlandı. Alpu ve Sivrihisar'ın ardından üçüncüsü İnönü'de düzenlenen çalıştay iki gün devam etti.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eksi 25 Derneği tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Eskişehir Valiliği, İnönü Kaymakamlığı, İnönü Belediyesi ve İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen çalıştayın son gününün ilk oturumu, tartışma gruplarının çalışmalarına devam etmesiyle başladı.

Çalıştayın ikinci oturumu, Türkiye Otelciler Birliği Eskişehir Temsilcisi Kaan Erdin'in, Türkiye ve Eskişehir turizmi hakkında yaptığı sunumla devam etti. Daha sonra tartışma gruplarının temsilcileri, çalışmaları sonucunda oluşturdukları ve İnönü'nün güçlü yanları, geliştirilebilir özellikleri ve öneriler başlıkları altında hazırladıkları raporları okudu. Raporların ardından katılımcı kurum ve sendika temsilcileri çalıştay sonu konuşmalarını yaptı.

Çocuk Odaklı Kurumların Koordinasyonu Çalıştayı'na Eskişehir'deki eğitim sendikaları da katıldı. Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı Muammer Demirkan, yaptığı konuşmada, "Biz de Eğitim Bir-Sen olarak, çocuk ihmal ve istismarı konusunda uzun soluklu bir çalışmanın içinde yer almaktayız. Bizler sendikalar olarak eğitim çalışanlarının hak ve hukukunu koruyan örgütleriz. Ancak şunu da unutmuyoruz ki, bu milletin en değerli varlıkları bizlere emanet ediliyor. Hem okulda hem dışarda çocukları korumak için önlemler almak da bizlere düşüyor" dedi.

Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Mücahit Bayraktar da yaptığı konuşmada, "Eğitim-İş olarak böylesine önemli bir platformun içinde olmaktan son derece mutluyuz. Çocuk siyaset ve partiler üstüdür anlayışıyla, çocuklarımızın daha iyi ortamlarda eğitim görmeleri ve yaşamaları için çalışmalıyız. Bu çalışmamızın diğer illere de örnek olmasını istiyoruz" dedi.

Türk Eğitim Sen Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı Haydar Urfalı ise yaptığı konuşmada, "Çalışmalarımızda ana tema çocuk. Yaklaşık 1 yıldır Eksi 25 Derneği'nin koordinatörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle, eğitim sendikalarının önleyici rolü adı altında bir proje üzerinde çalışıyoruz. Çocuklar bizim en değerli varlıklarımız. Her şeyi onlara göre yapmalıyız. Çocuk ve eğitim konusuna bütünsel bir yaklaşımla ve çözüm odaklı bakmamız gerekmektedir" dedi.

İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, "Çocuklarımız için yapılan bu çalıştaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duymaktayız. İlçe kaymakamımız ve belediye başkanımıza çalıştaya ev sahipliğindeki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler tartışma gruplarından çıkan raporları aldık ve hepsiyle ilgileneceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Eksi 25 Derneği'ne böylesine önemli bir çalışmayı yürüttükleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da yaptığı konuşmada, "İki gündür bizim güzel ilçemizde bizlere yol haritası niteliğinde olan çalışmalar için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Çalışma sonucunda hazırlanan raporlar bizler için yol haritası niteliğindedir. Biz yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni aldık. Çocuklarımız güçlü olursa ülkemiz de gelişir ve bu bayrak ilelebet göklerde dalgalanır. Kuvvetli, yetişmiş, sağlıklı bireyler yetişmesine destek olarak vatanımıza hayırlı evlatlar yetiştirme gayretinde olmalıyız. Çalıştayı düzenleyen ve ilçemizden destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ejder Yurttaş, yaptığı konuşmada, "Valilik himayesinde, İl Milli Eğitimin sekreteryasını üstlendiği, Eksi 25 derneğinin yürüttüğü ve 32 kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yapılan çocuk ihmal ve istismarını önleme çalışmalarıyla ilgili on çalıştay, yüzün üzerinde de etkinlik düzenledik. Bu çalışmalarımızdan olumlu sonuçlar elde ettik. Çalışmalarımıza ÜNICEF ve üniversitelerden de katkı oldu. Türkiye'de bu tür bir çalışma ilk defa yapılıyor. Eğitim sendikalarının çocuklarımız için ortak çalışması da bir ilk. Eskişehir olarak çocuklarımızla ilgili örnek çalışmalar yapıyoruz. Bizleri ağırlayan İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İnönü Kaymakamlığı, İnönü Belediyesi'ne, eğitim sendikalarımıza ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan İnönü Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan ise şunları söyledi;

"Öncelikle Eksi 25 Derneği'ne böyle bir işe öncülük yaptıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Çalıştayın en büyük katkısı dışarıdan bir gözle de ilçemize bakılması ve ilçemizdeki eksikliklerin açıkça ortaya çıkması. Bizler tartışma grupları raporlarından özellikle birkaç kurumun daha etkin çalıştırılması gerektiğini gördük ve bu konularla hemen ilgileneceğiz. Çalıştay raporlarında gördüğümüz sorunların çocuklarımızın daha iyi koşullarda yaşamaları ve eğitim görmeleriyle ilgili olması, çocuk ihmal ve istismarı konusunun bulunmaması ise bizler için sevindiricidir. Çocuklarımız için çalışan herkese teşekkür ediyorum."

(İHA-MET-Y)



05.05.2017 12:23:35 TSI

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