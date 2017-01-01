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Muğla 14 bin 885 kişi istihdam seferberliği teşvikinden yararlandı

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:15
Muğla 14 bin 885 kişi istihdam seferberliği teşvikinden yararlandı
Muğla 14 bin 885 kişi istihdam seferberliği teşvikinden yararlandı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında 30 bin istihdamı hedefleyen Muğla ilk 4 ayda 14 bin 885 istihdam teşvikinden yararlandı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu'nun 2017 yılı ikinci olağan toplantısı Muğla Valisi Amir Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Amir Çiçek'in yanı sıra, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İlyas Sarıyerli, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı.
Vali Çiçek toplantıda yaptığı konuşmada, devletin ve hükümetin uygulamaya koyduğu destek ve teşvik programları ile işsizliğin en aza indirilmesinin hedeflendiğini, Muğla'da da işsizlik oranını en aza indirgemek için yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizdi. İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunda alınan kararların uygulandığını ve kurulda alınan kararların isabetli olduğunu belirten Vali Çiçek, "Muğla'da % 7,3 olan işsizlik oranı Türkiye ortalamasının altındadır. Ama biz bununla yetinmeyerek, bu oranı daha alt seviyelere indireceğiz. Amacımız; çalışanların niteliklerine uygun işlerde çalışmalarını sağlamak, işverenlerin de kalifiye işçi çalıştırarak istihdama ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını desteklemek" dedi.
Muğla'da turizm, tarım, sanayi ve madencilik sektörlerinde istihdam alanları oluşturduklarını söyleyen Vali Çiçek, kurslarla ve meslek liselerinde açılan bölümlerle bölgenin ihtiyaç duyduğu iş alanlarını karşıladıklarını çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği konusunun ilk günden beri üzerinde durduklarını belirten Vali Çiçek, "Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız, İş-Kur Müdürlüğümüz, Ticaret ve Sanayi odalarımız, sivil toplum kuruluşları ile birlikte Muğla'da istihdam seferberliği çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Başlatılan istihdam seferberliği kapsamında hedefimiz 30 bin kişinin bu teşvikten faydalanmasını sağlamak. Bu güne kadar yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde özel sektörde 258'i engelli olmak üzere 14 bin 885 kişi bu teşvikten faydalandı. İnanıyorum ki yılsonuna kadar bu rakam daha da artacak" dedi.
(BT)

05.05.2017 12:23:48 TSI
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