AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'tan Bakan Kaya'ya ziyaret
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı makamında ziyaret etti.
İkilinin Bilecik'te devam eden projeler ve planlanan yatırımların konuştuğu ziyaret, günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi. Yapılan ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Karabıyık, "Ankara temasları sırasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'yı makamında ziyaret ettim. Kendisi ile Bilecik il genelinde bakanlıklarıyla alakalı yapımı devem eden ve yapılacak projeler hakkında istişarede bulunduk. Kendisine ilimizdeki çalışmaları yakinen takip ettiğini söyledi. Bizleri makamında ağırladıkları için kendilerine teşekkür ederim" dedi.
(CKT-MET-Y)
05.05.2017 12:27:12 TSI
NNNN