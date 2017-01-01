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Fatsa Yardım Sevenler Derneği'nin faaliyetleri

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:19
Fatsa Yardım Sevenler Derneği'nin faaliyetleri
Fatsa Yardım Sevenler Derneği'nin faaliyetleri
- Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç:
- "Yüzlerce gencimizi ülkemiz ekonomisinde, eğitiminde ve kalkınmasında rol almak üzere mezun edip hayata atılmasına katkıda bulunduk"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Yardım Sevenler Derneği Şube Başkanı Nimet Koç, "Yüzlerce gencimizi ülkemiz ekonomisinde, eğitiminde ve kalkınmasında rol almak üzere mezun edip hayata atılmasına katkıda bulunduk" dedi.
Fatsa Yardım Sevenler Derneği Şube Başkanı Nimet Koç yaptığı açıklamada, "Yardım sevenler dernekleri ülkemizin, sosyal, toplumsal, eğitim ve kültürel kalkınmasında aktif rol oynamıştır. Fatsa Şubesi olarak üyelerimizin teveccühü ile 17 yıldır yönetim arkadaşlarımla birlikte şeffaf, dürüst ve tüzüğümüze bağlı olarak ilkeli bir şekilde ihtiyaç sahibi insanlara, insan onurunu kırmadan her alanda hizmet vermekteyiz. Toplum bilincini yükseltebilmenin aydın, çağdaş, birbirini dinleyen, anlayan ve ülkesini seven hoşgörülü bir neslin yetişmesi için gençlerimizin daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu yıl 40 üniversite öğrencisine katkı bursu vermekteyiz. Yüzlerce gencimizi ülkemiz ekonomisinde, eğitiminde ve kalkınmasında rol almak üzere mezun edip hayata atılmasına katkıda bulunduk. Her çarşamba günü halk günü toplantılarını gerçekleştiriyoruz dernek binamızda. İhtiyaç sahiplerinin başvurularını değerlendirip maddi manevi destek veriyoruz. İş arayanlara ilçemiz imkanları ölçüsünde organize sanayi bölgemizde fabrika ve işverenlerle görüşmelerimiz sonucunda işlere yerleştirdik. Evlerde çocuk bakıcılığı, hasta bakıcılığı ve ev işlerine yardımcılık işlerine yerleştirmeler yaptık ve ev ekonomilerine o kişilerin katkı sağlamasına öncülük ettik. Ramazan aylarında yüzlerce aileye erzak yardımları yaptık. Dernek binamızda ayrıca öğrencilerimizin yararına börek, tatlı, ev mantısı, reçeller ve yöresel yemekler yapıp satıyoruz. Sosyal ve kültürel hayata katkılar sağlıyoruz. Çeşitli konserler, yemekler, kültür turlar, kermesler tiyatrolar yapıp gelir elde etmeye çalışıyoruz. Bu faaliyetleri yaparken en büyük destekçilerimiz bağışçılarımızdır" diye konuştu.
Başkan Koç, "Elimizden geldiği kadar çalışmalarımıza gayretli bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Yardım severlik farklı bir duygudur" diyerek sözlerine son verdi.
(AA-SLH-Y)

05.05.2017 12:28:04 TSI
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