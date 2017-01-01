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Edremit'te çocuklar tiyatro ile buluşuyor



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Edremit ilçesinde Tiyatro Okulunuzda projesiyle 5 mahallede çocuklar tiyatro ile buluşuyor.

Edremit Belediyesi'nin düzenlediği "Keloğlan Mutluluk Ormanında" tiyatro gösterisi çocuklarla buluşuyor. Sanatı ve tiyatroyu çocuklara aşılamayı amaçlayan proje ilk olarak Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu'nda sahnelendi. Balıkesir Sanat Merkezi oyuncuları tarafından sergilenen tiyatro oyunu öğrenciler tarafından beğeniyle karşılanırken, velilerin de yapılan bu hizmetten memnun oldukları gözlendi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "Çocuklarımızı sanatla bir araya getirmek ve tiyatroyu sevdirmek için çalışıyoruz. Sanatta, sporda ve kültürde Edremit'i başarılı hale getirmeyi hedefliyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak böyle projeleri çoğaltmaya devam edeceğiz" dedi

(EME)



05.05.2017 12:30:59 TSI

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